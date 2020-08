Gaia Bianchi nella bufera: 'Con discoteche chiuse non vado più a scuola'. La risposta di Tommaso Zorzi è epica (Di lunedì 17 agosto 2020) discoteche chiuse, la TikToker Gaia Bianchi nella bufera 'Non vado più a scuola'. La risposta di Tommaso Zorzi è epica . Con oltre 1 milione di follower la Bianchi, che ha solo 16 anni, torna nell'... Leggi su leggo

purplebarbyy : RT @AnnaCostantin18: #GaiaBianchiisOverParty seguomo gaia bianchi e poi prendono per il culo le directioner e le army. - bivtcha : RT @Dr4c0h: RAGA HO TROVATO UNA FOTO DI GAIA BIANCHI E I SUOI AMICI INFLUENCER DEL TIKTOK!!!! FOTO RARA SE USATE DATE CREDITI GRZZZZ #gaiab… - lasolamulan : RT @Sekhmet_: Gaia Bianchi è #GaiaBianchiisOverParty già da tempo,la stessa che ha violato la quarantena per farsi una scopata. Capite il… - Spazioalchimia : #DanielaMartani #GaiaBianchi ... ma che si è aperta la stalla degli imbecilli? - artsyindiie : lo dico io o lo dite voi a gaia bianchi e alle sue fan che spero non abbiano più di 11 anni che non tutto puó esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Bianchi Gaia Bianchi nella bufera: «Con discoteche chiuse non vado più a scuola». La... Il Mattino Gaia Bianchi nella bufera: «Con discoteche chiuse non vado più a scuola». La risposta di Tommaso Zorzi è epica

Discoteche chiuse, la TikToker Gaia Bianchi nella bufera «Non vado più a scuola». La risposta di Tommaso Zorzi è epica. Con oltre 1 milione di follower la Bianchi, ...

Gaia Bianchi si lamenta delle discoteche chiuse: scoppia la polemica

1La tiktoker Gaia Bianchi dice la sua sulla chiusura delle discoteche, ma sul web scoppia la polemica. Ecco tutto quello che è accaduto Da tempo ormai ad entrare nella nostra quotidianità è stato TikT ...

Discoteche chiuse, la TikToker Gaia Bianchi nella bufera «Non vado più a scuola». La risposta di Tommaso Zorzi è epica. Con oltre 1 milione di follower la Bianchi, ...1La tiktoker Gaia Bianchi dice la sua sulla chiusura delle discoteche, ma sul web scoppia la polemica. Ecco tutto quello che è accaduto Da tempo ormai ad entrare nella nostra quotidianità è stato TikT ...