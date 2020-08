Francesco Totti, altri colpi in canna: accordo con Caprari, Zielinski a un passo (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesco Totti si appresta a sganciare i primi colpi in Serie A. L’ex capitano della Roma, proprietario dell’agenzia di procuratori, sembra aver trovato l’accordo con Gianluca Caprari, ex Parma e Sampdoria, ora alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Radiomercato però, il secondo colpo che Totti verrebbe mettere a segno riguarda il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, cui definizione sembra ad un passo. Leggi su sportface

