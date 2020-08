Fortnite e la battaglia con Apple: Epic non vuole 'trasformare in armi' i fan (Di lunedì 17 agosto 2020) Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, è intervenuto attraverso Twitter per rispondere pubblicamente a chi accusa la compagnia di voler "trasformare in armi" i giocatori in quella che è diventata una guerra legale tra Epic e il colosso di Cupertino Apple.Tim Sweeney ha commentato lo scontro tra le due aziende sfociato in guerra legale per il fatto che Epic ha deciso per un passaggio a metodi di pagamento alternativi con sconti sui pacchetti V-Bucks in Fortnite su iOS e Android, saltando gli store di Apple e Google e le loro commissioni.Riprendendo quanto apparso su IGN, il CEO dello studio ha detto:Leggi altro... Leggi su eurogamer

