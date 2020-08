Discoteche Chiuse, Pasca (Silb-Fipe): «Perché penalizzare solo noi? Gli assembramenti sono ovunque» – L’intervista (Di lunedì 17 agosto 2020) «Vedo assembramenti negli stabilimenti balneari, sia in quelli attrezzati che liberi. Così come li vedo nei discopub e in tanti altri luoghi. Allora perché penalizzare solo le Discoteche, e non prendere provvedimenti anche per le altre attività?». Così Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), commenta raggiunto da Open la decisione del governo di chiudere fino al 7 settembre le Discoteche in tutta Italia. Per Pasca sarebbero stati necessari più controlli da parte delle forze dell’ordine e pesanti sanzioni per chi non usa la mascherina. Presidente, il governo ha decretato la chiusura delle ... Leggi su open.online

Salvini critica su Facebook la decisione di chiudere le discoteche per frenare il contagio da Covid-19. Per il leader della Lega il problema viene da fuori: immigrati e turisti.

Alt alle discoteche in Sardegna, lettori divisi: "Colpa dei ragazzi o mancano i controlli?". Centinaia di commenti sulla pagina Fb di Casteddu Online sulla decisione del governo di chiudere le discote

Salvini critica su Facebook la decisione di chiudere le discoteche per frenare il contagio da Covid-19. Per il leader della Lega il problema viene da fuori: immigrati e turisti.