Discoteche chiuse, l'ira di Linus: 'Perché le avete fatte aprire? Eravate ubriachi o interessati?' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le Discoteche torneranno a restare chiuse. Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui ...

"E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse. Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui p ...

Linus: «Quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi o interessati?»

Linus, il direttore di Radio Deejay, ha commentato con un post su Instagram l’ultima ordinanza del Ministero della Salute sulle discoteche (ne abbiamo parlato qui). «E così, da oggi, quando peraltro n ...

Linus, il direttore di Radio Deejay, ha commentato con un post su Instagram l'ultima ordinanza del Ministero della Salute sulle discoteche. «E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse. Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui p ...