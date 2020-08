Da oggi discoteche chiuse in tutta Italia Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 2 dove non è garantito il distanziamento (Di lunedì 17 agosto 2020) Fino al 7 settembre le discoteche di tutta Italia chiuse. Obbligo di Mascherine all’aperto dalle 18 alle 2 laddove non garantito il distanziamento. Ordinanza del ministro della Salute in vigore da oggi. ordinanzadiscoteche L'articolo Da oggi discoteche chiuse in tutta Italia <small class="subtitle">Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 2 dove non è garantito il distanziamento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - NicolaPorro : La surreale audizione di #Tridico sul #bonus600 euro in #Parlamento. Il #M5S è diventato una corrente del #Pd. Flop… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Il Ministro Patuanelli: 'Il danno alle discoteche c'è ma non abbiamo alternativa' . I gestori dei locali:… - bagutti75 : RT @marco_gervasoni: “Oggi chiudono le discoteche domani chissà” svegliatevi coglioni! #discoteche ?@Corriere? - idealista1770 : RT @marco_gervasoni: “Oggi chiudono le discoteche domani chissà” svegliatevi coglioni! #discoteche ?@Corriere? -