Ciro Immobile – Ruolo | Carriera | Statistiche

Quella terminata da poche settimane è stata sicuramente la stagione migliore di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, nonchè uno degli uomini maggiormente rappresentativi del club biancoceleste, con il quale si è laureato capocannoniere e vinto la Scarpa d'Oro, il trofeo che si assegna al calciatore più prolifico della stagione. Ciro Immobile : Ruolo Seppur considerabile un attaccante decisamente classico a tutti gli effetti, il calciatore nativo di Torre Annunziata (NA) nonostante l'ottima struttura fisica (è alto 185 e pesa 85 chili) non è il tipico numero 9 in senso stretto ma ha trovato la propria dimensione spesso giocando tra le linee, risultando particolarmente adatto al gioco in contropiede e quello basato sugli inserimenti. Non eccelle ...

Ciro Immobile domina la top 5 dei marcatori della Lazio negli ultimi 10 anni

RIETI - Ecco i riconoscimenti assegnati dalla giuria dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione 2019/20. La cerimonia di consegna si terrà il 28 settembre alle 17 ad Amatrice (Area del ...

Tre buoni, giovani attaccanti ne fanno uno ottimo ed affermato?

Trentacinque gol. Un traguardo che il capocannoniere della stagione, Ciro Immobile, ha persino superato mentre gli attaccanti della Fiorentina li hanno segnati insieme, in tutta la loro carriera, in S ...

