Barella: «È l’inizio di un ciclo. Conte mi ha migliorato sotto tanti aspetti» (Di lunedì 17 agosto 2020) Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni. ATTRIBUTI – «Abbiamo dimostrato che abbiamo gli attributi, che sappiamo giocare bene a calcio e che sappiamo fare male alla prima occasione. E’ l’inizio di un ciclo, non era facile fare bene da subito ma sbagliare ci ha aiutato ad imparare. Quando giochi con grandi giocatori e un grande mister è più facile. Conte mi ha migliorato nella mentalità, nel mio modo di giocare: ora uso più la testa». DISCUSSIONI IN CAMPO – «No ci sta, c’era tensione. Per me era una partita ... Leggi su calcionews24

