Arzignano Quindicenne investita e uccisa in via Broggia | ore contate per il pirata della strada

Domenica sera una Quindicenne è stata travolta e uccisa da un'auto di passaggio che non si è fermata a prestare i soccorsi. L'impatto mortale è avvenuto ad Arzignano (Vicenza). A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra della ragazza e hanno avvertito i soccorsi. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La vittima avrebbe compiuto 16 anni tra meno di un mese. I Carabinieri stanno cercano di risalire all'automobilista coinvolto. L'adolescente stava camminando sul ciglio della strada in via Broggia quando è stata falciata alle spalle da un'auto che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. La ragazzina, che abita nella zona, era uscita di casa per fare ...

