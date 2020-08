Apple registra un brevetto per il cloud gaming (Di lunedì 17 agosto 2020) E' da poco apparso su Internet un interessante brevetto di Apple dedicato ad un dispositivo per il cloud gaming, in realtà il brevetto è datato 6 febbraio 2020, tuttavia è stato è stato pubblicato solo di recente.Secondo quanto riportato dai documenti, pare che tale dispositivo sia molto simile a Google Stadia e Xcloud:"I giochi vengono archiviati, eseguiti e renderizzati su di un server remoto, con la trasmissione diretta dei dati a un dispositivo connesso in remoto. Ciò consente agli utenti di accedere ai videogiochi indipendentemente dalle capacità del proprio dispositivo, in quanto è solo server remoto a incaricarsi di eseguire, renderizzare ed archiviare i giochi. I controlli impartiti dall'utente vengono trasmessi al server, dove ... Leggi su eurogamer

Coronavirus, a Roma 41 nuovi casi: sono 51 in totale nel Lazio. I dati Asl del 17 agosto

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus a Roma e dieci nella provincia della Capitale. Dei 51 contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore, la metà è di importazione: sei i casi di rientro dalla Sardegna con lin ...

