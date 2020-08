A chi si preoccupa per l’economia Galli risponde che «i contagi di Ferragosto ci costeranno di più» (Di lunedì 17 agosto 2020) Galli, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha parlato chiaramente: «Aprire le discoteche non è stata certo un’idea né opportuna, né brillante. Speravo che in questo periodo i numeri sarebbero stati più confortanti». Secondo l’esperto il numero di contagi alto che si registrerà per Ferragosto peserà molto di più dei danni economici, ovvero comporterà altri costi sia in termini di salute delle persone che in termini di denaro. LEGGI ANCHE >>> Milano, il consigliere che paragona la fila fuori dal consolato del Marocco a una serata in discoteca Per Galli non bisognava concedere deroghe Il medico ha affermato che aprire le discoteche non è stata una buona idea e che ... Leggi su giornalettismo

Circa 500 ticinesi sono sottoposti alla misura per essere rientrati da paesi a rischio. Alcuni hanno contratto il virus dopo vacanze in Spagna, Malta, Croazia, che forse entreranno nella black list BE ...

Chi ha causato i nuovi focolai di Covid, dati alla mano In Italia la situazione epidemiologica rimane estremamente fluida e a rischio di peggioramento. Dall'ultimo Report di Iss e ministero della Salu ...

