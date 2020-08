WTA Praga – Niente da fare per Elise Mertens, vittoria e trionfo per Simona Halep in Repubblica Ceca (Di domenica 16 agosto 2020) Simona Halep vince il torneo WTA di Praga, la tennista rumena si impone in finale contro la belga Elise Mertens, superandola senza alcun problema. La numero 2 del ranking mondiale stravince con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco, incontrando problemi solo nel secondo e decisivo set. Un ottimo modo per la Halep di riprendere confidenza con il proprio gioco dopo il lockdown, in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia lunga e complicata.L'articolo WTA Praga – Niente da fare per Elise Mertens, vittoria e trionfo per Simona Halep in Repubblica ... Leggi su sportfair

