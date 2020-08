Ultime Notizie Roma del 16-08-2020 ore 08:10 (Di domenica 16 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione domenica 16 agosto al microfono Giulia Ferrigno coronavirus in apertura continuano a crescere i contagi così come i casi di importazioni dall’estero a te le giovani del ministro della Salute Roberto Speranza usate tutte le cautele possibili ieri erano 574 il ministro ha dichiarato Inoltre stiamo lavorando incessantemente per la riapertura delle scuole a metà settembre in presenza in tutta sicurezza perché è una novità per il governo allo studio Annuncia il ministro un nuovo rapporto organico e strutturato costante tra sanità e scuola non possiamo lasciare i nostri presidi da soli le parole di Roberto Speranza gestire quelli a vicenda in Russia l’annuncio di Vladimir Putin martedì scorso era stato accolto con cautela dal mondo scientifico dallo MS la ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - Baldo20012010 : RT @sole24ore: Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - Jorgeg99 : RT @junews24com: Calciomercato Juve, dalla Spagna: «Via Dybala per arrivare al top player in attacco» - -