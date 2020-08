Très bonne France! Due francesi in semifinale di Champions: prima volta nella storia (Di domenica 16 agosto 2020) La semifinale di Champions League parla francese. E’ la prima volta nella storia della competizione che due squadre francesi raggiungono un traguardo così lungo in Europa. Paris Saint Germain e Lione si giocheranno, oltre che il prestigio di un palcoscenico internazionale, anche l’impegno di non sfigurare. Dall’altra parte due tedesche come Lipsia e Bayern Monaco. Intanto sui social alcuni fanno il riscontro con quello che avviene extra-calcio: Francia e Germania avanti come nell’economia mondiale. A sottolineare il tutto ci ha pensato anche il presidente francese Emmanuel Macron con un tweet: Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À ... Leggi su alfredopedulla

