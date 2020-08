Suso a Sky: "Reguilon al Napoli? Ne sapete di più voi" (Di lunedì 17 agosto 2020) Suso, esterno offensivo del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League vinta contro il Manchester United: "Una bella emozione dopo una partita che non abbiamo iniziato bene. Leggi su tuttonapoli

SkySport : SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 2-1 Risultato finale ? ? rig. #BrunoFernandes (9') ?#Suso (26') ?#DeJong (78') ? SIVIGL… - wixdee : RT @SkySport: Siviglia-Manchester United, Suso: 'In finale con l'Inter? Abituato a sfidarli' - tuttonapoli : Suso a Sky: 'Reguilon al Napoli? Ne sapete di più voi' - UgoBaroni : RT @SkySport: Siviglia-Manchester United, Suso: 'In finale con l'Inter? Abituato a sfidarli' - karl_farrugia : RT @SkySport: Siviglia-Manchester United, Suso: 'In finale con l'Inter? Abituato a sfidarli' -