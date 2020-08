Rocco Papaleo: La maschera del sud (Di domenica 16 agosto 2020) Rocco Papaleo nasce a Lauria in Basilicata il 16 agosto del 1958. Artista incredibilmente versatile esprime tutto il suo talento come solo un fuoriclasse sa fare. Rocco Papaleo è un tipo di artista che eccellendo in varie arti, invece di scegliere una strada: lui le fonde. La sua capacità comunicativa si esprime attraverso la simpatica inflessione dialettale della sua Basilicata, tanto da farla diventare in alcune circostanze il fulcro della sua arte. Rocco Papaleo l’attore Rocco Papaleo esprime la sua capacità recitativa attraverso tre punti fondamentali: l’espressività di alcune smorfie, la teatralità alcune volte esagerata del linguaggio del corpo, l’inflessione dialettale. Per questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

RaiRadio2 : ?? Azzurro Il pomeriggio è troppo azzurro E lungo per me ?? Il #16Agosto è il compleanno di @Rocco_Papaleo, che comp… - Julzontwit : @SkalRockblock Ma anche Rocco Papaleo - SaverioLozitiel : RT @giure99: Matera 2019 Tutto pronto per la festa: domani,19 gennaio, con la presenza del Presidente Mattarella, del Pdcdm Conte e del min… - Rocco_Papaleo : Per chi se lo fosse perso ?? #GiornatedelCinemaLucanoaMaratea #MassimilianoBruno #VeronicaMaya - fekironil : Il mio amico Rocco Papaleo è un babbuino -