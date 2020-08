Record Il FREDDO in Siberia (Di domenica 16 agosto 2020) FREDDO anomalo in Siberia orientale.Lunedì 10 agosto 2020 le località di Markovo, Chutotka hanno segnato -1,1°C. Tale valore, secondo la stampa russa, dovrebbe essere un Record storico, in quanto più FREDDO del precedente Record -0,9°C del 1945. La remota città russa di Kurilsk, nell’oblast di Sakhalin, ha fissato una nuova temperatura minima estrema per la domenica 9 agosto. Secondo hmn.ru , il termometro a Kurilsk è sceso a +5,9°C. (42.6F), mentre il precedente Record era di +6.6°C stabilito nel 1954. Il 9 agosto a Sovetskaya Gavan è stato registrato un valore di +7,9°C, la temperatura più fredda di agosto registrata qui da quando sono iniziate le registrazioni 80 anni fa. E rimanendo a ... Leggi su meteogiornale

OlgaRedBlack : RT @Staschiscio: @MediasetTgcom24 sto pensando a quelli che dicevano che col caldo il virus sarebbe morto di suo, la California e la Florid… - Staschiscio : @MediasetTgcom24 sto pensando a quelli che dicevano che col caldo il virus sarebbe morto di suo, la California e la… - MeteoNotizie : Ondata di freddo tra Australia e Tasmania con il record di freddo di -14.2 gradi nella città di Liawenee ????… - katrinyanuo : -

Ultime Notizie dalla rete : Record FREDDO Meteo d’Inverno 2020 nel sud del Mondo: gelido record Meteo Giornale Meteo d’Inverno 2020 nel sud del Mondo: gelido record

In Tasmania è stata registrata una temperatura di freddo record. In questi giorni è in atto un’ondata di gelo, con nevicate di insolita abbondanza, accompagnate da temporali e fortissimi venti. Pochi ...

Meteo Australia, ondata di freddo con nevicate. Gelo anomalo

Anche in Australia il meteo invernale si è sensibilmente irrigidito a causa di una irruzione d’aria antartica. Si sono avute nevicate sino a quote molto basse (anche vari gradi sottozero), e temperatu ...

In Tasmania è stata registrata una temperatura di freddo record. In questi giorni è in atto un’ondata di gelo, con nevicate di insolita abbondanza, accompagnate da temporali e fortissimi venti. Pochi ...Anche in Australia il meteo invernale si è sensibilmente irrigidito a causa di una irruzione d’aria antartica. Si sono avute nevicate sino a quote molto basse (anche vari gradi sottozero), e temperatu ...