Msc, ripartono le crociere: la prima nave salpa da Genova (Di domenica 16 agosto 2020) Riparte oggi dal porto di Genova l’industria crocieristica, che a livello mondiale conta oltre 30 milioni di ospiti e che si è completamente fermata per la pandemia di Covid-19. La prima nave a salpare è la Msc Grandiosa. “Si riparte con l’ammiraglia – sottolinea il country manager, Leonardo Massa – e con un riempimento massimo non superiore al 70% mettendo al centro la sicurezza e la volontà di non stravolgere la volontà degli ospiti”. Oggi si imbarcano poco meno di 1500 ospiti, l’80% sono italiani, e, poi ci saranno imbarchi anche negli altri porti per un totale di circa 3mila persone compreso l’equipaggio”. La crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale fa scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. La compagnia tiene ... Leggi su ildenaro

