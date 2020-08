Mauritius, petroliera si spezza del tutto: è disastro ambientale (Di domenica 16 agosto 2020) Mauritius, petroliera incastrata dallo scorso 25 luglio vicino la barriera corallina si sarebbe praticamente spezzata del tutto e ora l’ambiente potrebbe risentirne in maniera davvero importante. Dallo scorso 25 luglio un’enorme petroliera giapponese è incastrata tra le Mauritius. L’imbarcazione trasportava una quantità enorme di petrolio greggio, che poi doveva essere raffinato e trasformato in un … L'articolo Mauritius, petroliera si spezza del tutto: è disastro ambientale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Si è spezzata in due tronconi la nave Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo della Mauritius e che da allora ha perso oltre 1.000 tonnellate di petrolio in mare.