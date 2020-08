Mantova, lotta allo spaccio di stupefacenti: quattro denunce (Di domenica 16 agosto 2020) Mantova, 16 agosto 2020 - lotta allo spaccio di stupefacenti: due persone denunciate per detenzione di fini di spaccio e due per detenzione per uso personale. I Carabinieri della Stazione di ... Leggi su ilgiorno

Mantova, 16 agosto 2020 - Lotta allo spaccio di stupefacenti: due persone denunciate per detenzione di fini di spaccio e due per detenzione per uso personale. I Carabinieri della Stazione di Roverbell ...

Mantova, 16 agosto 2020 - Lotta allo spaccio di stupefacenti: due persone denunciate per detenzione di fini di spaccio e due per detenzione per uso personale. I Carabinieri della Stazione di Roverbell ...