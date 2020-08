Killer7 Remaster di Suda51 in arrivo su Nintendo Switch? Un profilo Linkedin lancia il rumor (Di domenica 16 agosto 2020) Killer7 di Capcom e Suda51 potrebbe presto arrivare su Nintendo Switch, con la Remastered pubblicata due anni fa su PC.Lo youtuber Doctre81 avrebbe individuato, sul famoso sito Linkedin, il profilo di uno sviluppatore, Ruud van de Moosdijk, proprietario della casa di sviluppo Engine Software, il quale avrebbe, sul proprio curriculum, un fantomatico Killer7 Remaster per PC e Nintendo Switch. Come già accennato, il titolo uscì su PC nel 2018, ma non approdò mai sull'ibrida Nintendo.Per alimentare le fiamme dell'hype, Doctre81 segnala come il profilo di Moosdijk abbia segnato "Attualmente producer di un titolo non annunciato, realizzato in ... Leggi su eurogamer

