Inter-Shakhtar Donetsk, Conte in conferenza stampa: data, orario e come vederla in tv (Di domenica 16 agosto 2020) Domenica 16 agosto alle 18:45 toccherà ad Antonio Conte Intervenire nella conferenza stampa della vigilia della seconda semifinale di Europa League che vedrà di fronte l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, in programma alle 21:00 di lunedì 17. La conferenza stampa sarà trasmessa sul canale tematico nerazzurro e sui canali social oltre che su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. Quali saranno le parole dell’allenatore nerazzurro? Scopriamolo insieme. Leggi su sportface

