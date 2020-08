#CORONAVIRUS. Cluster con 24 positivi in casa di cura ASL Roma 1 (Di domenica 16 agosto 2020) IN CORSO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA E VERIFICA PRESCRIZIONI Individuato un Cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungodegenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento. Leggi su romadailynews

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #CORONAVIRUS Cluster Miozzo (Cts): "Se numeri Covid crescono lockdown locali inevitabili"

Lo ribadisce il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ricordando che il parere del Cts non cambia e lo stesso governo lo ha scritto nell'ultimo Dpcm. "La priorità assoluta del nostro Paese è il ritorno ...

Coronavirus nel Lazio, 37 nuovi positivi di cui 18 rientrano dall'estero

Coronavirus nel Lazio. Parla l'assessore alla sanità D'Amato; «Oggi 37 casi, di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (asl roma 6) e 18 casi sono di importazione o riguardano ...

Lo ribadisce il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ricordando che il parere del Cts non cambia e lo stesso governo lo ha scritto nell'ultimo Dpcm. "La priorità assoluta del nostro Paese è il ritorno ...Coronavirus nel Lazio. Parla l'assessore alla sanità D'Amato; «Oggi 37 casi, di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (asl roma 6) e 18 casi sono di importazione o riguardano ...