Coronavirus: centinaia di auto di turisti di rientro in coda a Roma per un tampone (Di domenica 16 agosto 2020) centinaia di macchine di turisti di rientro a Roma sono in coda sotto il sole per fare i tamponi all'ospedale San Giovanni Addolorata, in zona San Giovanni. Famiglie e comitive di ragazzi tornati da Spagna, Croazia, Grecia e Malta occupano da stamattina tutta via Santo Stefano Rotondo, non distante da Piazza San Giovanni, in attesa che venga loro fatto il tampone come da disposizione del ministero della Salute, dopo che da due giorni ha imposto imposto l'obbligo di controlli per chi rientra dai quattro Paesi considerati a rischio. "Qui c'è una situazione indecente, sembra che sia l'unico centro in tutta Roma dove poter fare i tamponi", racconta raggiunto dall'AGI Leonardo Cera, uno dei cittadini Romani in coda dopo essere rientrato da ... Leggi su agi

corradoformigli : A #Piazzapulita un servizio di @GregorioRomeo ( - lucabonti : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: centinaia di auto di turisti di rientro in coda a Roma per un tampone - sulsitodisimone : Coronavirus: centinaia di auto di turisti di rientro in coda a Roma per un tampone - Agenzia_Italia : Coronavirus: centinaia di auto di turisti di rientro in coda a Roma per un tampone - The_Moonrakers : RT @lamuta27881931: Il secondo fine di questa notizia è far passare l'idea che il 'virus' è stato isolato. Trovare alcune centinaia di bas… -