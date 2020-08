Coronavirus: calano contagi e tamponi (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 479 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino del 16 agosto segna un calo rispetto ai 629 casi di sabato, ma sono scesi sensibilmente anche i tamponi, circa 17mila in meno rispetto al giorno precedente. Rispetto a ieri, si registrano anche 4 decessi in più, per un totale che ora è di 35.396 morti dall'inizio dell'emergenza. Sono 146 i dimessi e guariti, per un totale di 203.786. Il Venero è la regione con più nuovi contagi, 78, seguono poi il Lazio (68) e la Lombardia (61). Sono tre le regioni in cui non si registrano nuovi casi, ovvero Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Pesaro, rientra dalla vacanza in Croazia: il papà in terapia intensiva Era appena tornato dalla Croazia il giovane di Fano che ha portato il Covid-19 a ... Leggi su blogo

