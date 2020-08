Challenger Todi 2020: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 17 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Il programma, l’ordine di gioco e gli orari di lunedì 17 agosto al Challenger di Todi 2020. Si comincia con il tabellone principale del torneo organizzato da Mef Tennis Events nella città umbra, dove pochi giorni fa si sono svolte le finali di Serie A1. Sul campo centrale occhi puntati sulla sfida tra il romano Gian Marco Moroni e il giovane spagnolo Carlos Alcaraz Garfia. IL programma COMPLETO Campo centrale dalle ore 14:30 – Giustino vs Altmaier a seguire – Moroni vs Alcaraz Garfia non prima delle ore 18 – Giannessi vs Janvier non prima delle ore 20:30 – Gaio vs Viola Grandstand dalle ore 14:30 – Benchetrit vs Mena a seguire – Vavassori vs Stebe a seguire – Grenier vs ... Leggi su sportface

