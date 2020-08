A Fiumicino e Ciampino partono i test Covid. Così controllano chi ha il virus (Di domenica 16 agosto 2020) Negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono state allestite le aree che potranno essere utilizzate per la somministrazione dei test Covid-19 ai passeggeri provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Secondo l'ordinanza del 12 agosto del Ministro della Salute, i passeggeri provenienti da questi quattro paesi, non provvisti di attestazione di un test eseguito nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale e con risultato negativo, potranno sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale. Al «Leonardo Da Vinci», presso gli arrivi del Terminal 3 dopo l'uscita dalla sala riconsegna bagagli in uno spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino - SkyTG24 : Domani partiranno i test negli aeroporti di #Fiumicino e #Ciampino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grec… - ITALEXIT78 : RT @tempoweb: A Fiumicino e Ciampino partono i test Covid. Così controllano chi ha il virus #ciampino #fiumicino #aeroporti #covid #coronav… - lucacampitello : RT @tempoweb: A Fiumicino e Ciampino partono i test Covid. Così controllano chi ha il virus #ciampino #fiumicino #aeroporti #covid #coronav… - tempoweb : A Fiumicino e Ciampino partono i test Covid. Così controllano chi ha il virus #ciampino #fiumicino #aeroporti… -