Ufficiale: Miguel Baeza è del Celta Vigo

Colpo a centrocampo per il Celta Vigo. Come annunciato sul proprio sito Ufficiale, il club biancoazzurro prende Miguel Baeza dal Real Madrid: "Qualità, assist e gol. L'RC Celta rafforza il suo centrocampo con l'arrivo del trequartista Miguel Baeza dopo l'accordo raggiunto tra il club dell'Olívico e il Real Madrid. Il nuovo giocatore si metterà immediatamente agli ordini di Óscar García e del resto dello staff tecnico per prepararsi alla prossima stagione. Miguel Baeza (27/03/2000, Córdoba) è un talentuoso centrocampista mancino con una chiara vocazione offensiva che si distingue per le sue qualità, colpendo la palla e raggiungendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Miguel UFFICIALE – Celta Vigo, colpo per la trequarti: preso Miguel Baeza dal Real Madrid EuroCalcioMercato.net WEC: a Spa è Pole per Rebellion, United Autosport e Porsche

Nato-Menezes svettano davanti alle Toyota e alla ByKolles, mentre in LMP2 i più veloci sono Hanson-Di Resta davanti a JOTA Sport e Cool Racing. Applausi per Cullen, le 911 sono prime in LMGTE Pro e Am ...

Il Boca Juniors attende Maroni: ufficiale l’addio alla Sampdoria

Gonzalo Maroni si appresta a ricominciare una seconda vita con la maglia del Boca Juniors, dopo l’infelice esperienza vissuta in prestito alla Sampdoria. Il fantasista argentino farà ritorno in patria ...

