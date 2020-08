Traffico Roma del 15-08-2020 ore 18:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento Traffico regolare sull’intero percorso del grande raccordo anulare sull’altra turbano della Roma Teramo scarsi gli spostamenti anche su via del Foro Italico e sulla tangenziale est a Don Bosco è stata riaperta via Marco Fulvio Nobiliore tra Piazza San Giovanni Bosco e via Giuseppe salvioli chiusa per gran parte del pomeriggio a causa di un incidente sulla linea metro B proseguono salvo modifiche Fino al 23 agosto i lavori di manutenzione nella stazione di au Fermi le corse sono interrotti e tra le stazioni di EUR Magliana e Laurentina ma proseguono tramite la linea bus MP4 lavori di potenziamento previsti nel mese di agosto per diverse linee regionali in partenza dalla capitale in particolare ricordiamo la sospensione della linea fl6 ... Leggi su romadailynews

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "In prima fila per il controllo e la prevenzione. Da domani la Regione Lazio fa partire i test all'Aeroporto di Fiumicino, che rappresenta il 70% del traffico nazionale: 40 ope ...

Dal 16 agosto saranno operativi all'aeroporto di Fiumicino i test per il Covid. Lo annuncia via Facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti precisando che lo scalo alle porte di Roma "rapprese ...

