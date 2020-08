Sul sentiero con scarpe inadatte, 51enne si infortuna: recuperata dal Soccorso alpino (Di sabato 15 agosto 2020) Una 51enne vicentina, in uscita sul sentiero della foresta dei Folignani, nel Veronese è rimasta vittima di un incidente, probabilmente a causa delle calzature inadatte. La chiamata al Soccorso alpino ... Leggi su vicenzatoday

frances18008072 : RT @TgrAltoAdige: Secondo dramma di #Ferragosto in #montagna. E' caduta dal sentiero finendo 150 metri più in basso, mentre tentava l'ascen… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Secondo dramma di #Ferragosto in #montagna. E' caduta dal sentiero finendo 150 metri più in basso, mentre tentava l'ascen… - TgrAltoAdige : Secondo dramma di #Ferragosto in #montagna. E' caduta dal sentiero finendo 150 metri più in basso, mentre tentava l… - larenait : #Lessinia, la donna non indossava le calzature adatte al sentiero - ilbassanese : Sul sentiero con scarpe inadatte, 51enne si infortuna: recuperata dal Soccorso alpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sul sentiero Scivola sul sentiero e si ferisce: 51enne soccorsa L'Arena Traumi agli arti inferiori per due escursioniste: doppio intervento per il soccorso alpino sul sentiero verso il Valasco

Entrambe sono state stabilizzate, portate a Terme di Valdieri dove un'ambulanza ha provveduto a trasportarle al Santa Croce di Cuneo Una delle donne si è procurata una distorsione, la seconda, invece, ...

Ancora disperso il turista inghiottito dalle acque alle cascate di Fanes a Cortina

Questa mattina sono riprese le ricerche del 38enne romano caduto nel torrente venerdì. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e personale del soccorso alpino Sono ancora senza esito le ricerche ...

Entrambe sono state stabilizzate, portate a Terme di Valdieri dove un'ambulanza ha provveduto a trasportarle al Santa Croce di Cuneo Una delle donne si è procurata una distorsione, la seconda, invece, ...Questa mattina sono riprese le ricerche del 38enne romano caduto nel torrente venerdì. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e personale del soccorso alpino Sono ancora senza esito le ricerche ...