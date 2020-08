Sorpreso a scambiare droga con due “clienti”: 48enne finisce in manette (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStriano (Na) – I Carabinieri delle stazioni di Striano e Poggiomarino hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 48enne incensurato strianese. Durante un servizio destinato a contrastare il traffico di droga, hanno Sorpreso l’uomo a cedere a 2 clienti 5 grammi di hashish in cambio di denaro. Bloccato, il 48enne è finito in manette e i due clienti segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacente. Nella sua abitazione rinvenute altre 8 dosi da un grammo della stessa sostanza. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. L'articolo Sorpreso a scambiare droga con due “clienti”: 48enne finisce in manette proviene da ... Leggi su anteprima24

