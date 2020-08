Scuole, Guerra (Cts): "Pericolosissimo aprirle con i contagi in aumento" (Di sabato 15 agosto 2020) Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS distaccato a Roma per seguire da vicino i fatti italiani, tecnico del Cts, il comitato scientifico del governo, parlando con il Corriere della sera, esprime preoccupazione sull’attuale curva dei contagi: “E’ adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d’ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano. Significa che la crescita dell’epidemia da lenta diventa rapida e si ha una progressione geometrica”.Per il tecnico Cts basta che tutti rispettino le tre regole fondamentali: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.“Faremmo ancora in tempo a tornare indietro, a cambiare marcia. Invece si vedono ... Leggi su huffingtonpost

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS distaccato a Roma per seguire da vicino i fatti italiani, tecnico del Cts, il comitato scientifico del governo, parlando con il Corriere della sera, esprime ...

