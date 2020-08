Scream: David Arquette si assume la colpa per un dettaglio criticato dai fan (Di sabato 15 agosto 2020) In attesa che inizino le riprese di Scream 5, David Arquette ha parlato di un dettaglio contro il quale i fan della saga horror hanno puntato il dito in passato. David Arquette, storico protagonista di Scream, ha parlato di un dettaglio che non ha mai convinto i fan della saga horror e che riguarda i capelli della sua collega ed ex moglie Courteney Cox. A distanza di oltre venticinque anni dall'uscita del primo film, quella di Scream può essere considerata come una delle saghe horror più amate di sempre. I film con l'iconico serial killer Ghostface sono stati capaci di soddisfare i gusti di tutti gli appassionati del genere slasher, portando avanti una narrazione ricca di riferimenti alla cultura pop e sentimenti che hanno ... Leggi su movieplayer

Il quinto film della saga horror di Scream non è ancora arrivato in sala e già David Arquette vorrebbe girarne altri! David Arquette in Scream 5 torna a vestire i panni di Dewey Riley. E Courteney Cox ...

