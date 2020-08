Perde il controllo dell’auto in A4 Va contro il guard rail, 51enne in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) L’incidente è avvenuto verso le 8.15 di sabato 15 agosto, l’uomo ha fatto tutto da solo. Leggi su ecodibergamo

Stava viaggiando sull’A4 da Bergamo verso Milano quando ha perso il controllo dell’auto ed è carambolato contro il guard rail. Un 51enne si è ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale in ...Niente show pirotecnico. Il sindaco Dipiazza: «Mi arrendo, le regole sono queste» Il Pd: «Se si vuole si fa, basta guardare altrove in Fvg». Rossi: «Così impossibile» TRIESTE Il Comune sospende la pro ...