Passaggio a livello guasto, una donna viene travolta e uccisa da un treno nel Lodigiano (Di sabato 15 agosto 2020) Una donna è morta oggi, 15 agosto, investita dal treno regionale Milano-Mantova all’altezza del Passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). La vittima, di 34 anni, era a bordo di una Citroen C1, sbalzata in un fosso all’impatto con il treno. Da un primo sopralluogo, gli inquirenti ritengono che le sbarre del Passaggio a livello non si siano correttamente abbassate all’arrivo del convoglio, il treno 2651 di trenord. Quando sono arrivati sul posto polizia ferroviaria e carabinieri, infatti, le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte. La linea è stata interrotta per ulteriori accertamenti e sono stati istituiti bus sostitutivi. Come riporta il quotidiano Il Giorno, tre ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Passaggio a livello guasto, donna travolta e uccisa da un treno. Aveva 34 anni. L'incidente all'altezza del passagg… - fattoquotidiano : “Passaggio a livello guasto”: travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - Agenzia_Ansa : Travolta e uccisa dal treno per un guasto del passaggio a livello. La donna, 34 anni, abitava a Pizzighettone nel C… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Un'automobilista di 34anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all'altezza del pas… - lucafaccio : “Passaggio a livello guasto”: travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone -