Lucio Dalla e la "morte chimica": le teorie complottiste sul cantautore (Di sabato 15 agosto 2020) La morte chimica a cui accenna Lucio Dalla nel testo della canzone Starter ha dato il via ad alcune teorie complottiste che tirano in ballo scie chimiche e massoneria. Non tutti sono convinti che Lucio Dalla sia morto di infarto, secondo alcune teorie complottiste sulla canzone Starter e il verso che si riferisce alla morte chimica, il cantautore avrebbe scoperto la verità sulle scie chimiche o forse voleva tradire la massoneria che lo ha avvelenato, anche la 'scelta' di farlo morire a Montreux nasconderebbe un significato ben preciso. Lucio Dalla è morto il primo 2012 a marzo a Montreux, in Svizzera, dove aveva tenuto un ... Leggi su movieplayer

