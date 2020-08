La tristezza sta avvolgendo il Napoli (Di sabato 15 agosto 2020) Com’è triste il Napoli. Si vende, si compra, si fanno colpi da mercato di prima classe, ma la molla dell’entusiasmo non scatta. Per dire, niente a che vedere con il ciclo Benitez, con quello sarriano o con la risalita in A. Allora, stadio pieno e idoli acclamati in campo. La Champions a portata di mano. Era il Napoli il vero outsider del calcio europeo. Internazionale e bello da vedere. Neanche a parlare di marcature a uomo in ogni zona del campo, dello sciupìo atletico, della trovata dell’uno contro uno, dove da una parte c’è l’homo parigino e dall’altra l’homo gasperini. Chi vincerà i duelli individuali? A vedere pochi minuti di show alla Neymar non ci sono dubbi. Il pop-raduno d’Abruzzo servirà a creare almeno un po’ di festa intorno alla squadra. Pane e salsicce ... Leggi su ilnapolista

"Oggi provo un misto di rabbia e tristezza. E' stata una tragedia annunciata. Passo tutti i giorni là sotto, ma sopra no. Mio figlio è volato giù da quel ponte". Così Giuseppe Matti Altadonna, il padr ...

Ponte Morandi, parente vittima: è stata una tragedia annunciata

Genova, 14 ago. (askanews) - "Oggi provo un misto di rabbia e tristezza. È stata una tragedia annunciata. Passo tutti i giorni là sotto, ma sopra no. Mio figlio è volato giù da quel ponte". Lo ha dett ...

"Oggi provo un misto di rabbia e tristezza. E' stata una tragedia annunciata. Passo tutti i giorni là sotto, ma sopra no. Mio figlio è volato giù da quel ponte". Così Giuseppe Matti Altadonna, il padr ...