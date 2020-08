Dembélé: “Felice per quello che ho dimostrato” (Di sabato 15 agosto 2020) Con una doppietta Moussa Dembélé ha regalato una notte magica al Lione, qualificato per le semifinali di Champions League dopo la sorprendente vittoria sul City di Guardiola. Queste le sue parole a caldo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo felici di essere andati avanti. Loro sono una grande squadra noi siamo stati bravi ad alzare il livello di gioco. Garcia mi ha detto prima della partita che sarei entrato durante il match. Per questo sono rimasto concentrato in attesa di entrare in campo e dare il massimo. Sono felice perché ho dimostrato di poter essere utile. Per me era importantissimo, ma abbiamo passato il turno e questa è decisamente ciò che conta di più in assoluto”. Foto: Twitter Dembélé L'articolo Dembélé: “Felice per quello che ho dimostrato” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

