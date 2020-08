Corsera: il Napoli deve piazzare Milik e Koulibaly (Di sabato 15 agosto 2020) Anche se al momento forse non sembra, questo non sarà sicuramente il mercato degli acquisti folli. Le società calcistiche sono uscite fortemente provate economicamente dopo il lockdown e adesso puntno a riorganizzare le finanze prima di investire in nuovi acquisti. Il Napoli, come ricorda il Corriere della Sera, è tra le poche società ad aver già messo al sicuro un affare importante con l’acquisto di Victor Osimhen. Adesso De Laurentiis aspetta di vendere per poter proseguire nel mercato, in ballo c’è sicuramente la cessione di Milik alla Juve che solo il no di Bernardeschi tiene frenata. Secondo gioiellino sul mercato è Koulibaly per cui il Napoli aspetta un’offerta dal City, sperando che non si discosti troppo da quella fatta in passato. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

Ci sarebbe cinque attaccanti sul taccuino di Fabio Paratici. Il preferito dell'uomo mercato bianconero per sostituire il partente Higuain sarebbe il centravanti del Napoli Milik. Gli altri candidati s ...

“Champions amara. La Juve eliminata". In apertura sul Corriere della Sera c'è spazio, in taglio basso, per l'eliminazione dalla kermesse europea della squadra di Sarri. Un colpo terribile, secondo il ...

