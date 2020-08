Calciomercato, Chochev riparte dal CSKA Sofia. L’ex Palermo: “Il calcio mi è mancato” (Di sabato 15 agosto 2020) Ivaylo Chochev è un nuovo giocatore del CSKA SofiaDopo avere vissuto sei anni in Italia (cinque stagioni con la maglia del Palermo e una con la maglia del Pescara, dove si è trasferito a seguito del fallimento del club rosanero, ma con cui non ha collezionato alcuna presenza) il centrocampista tornerà in patria. Il CSKA Sofia, club bulgaro in cui ha militato dal 2012 al 2014 e che era successivamente fallito, ha infatti nuovamente acquisito il suo cartellino. Il classe '93 ha firmato un contratto triennale, con la speranza di tornare a rendersi protagonista sul campo dopo diverse annate segnate dagli infortuni."Ringrazio il CSKA 1948 per avermi dato una mano in un momento difficile per me. Non vedo l'ora di tornare in campo e giocare bene. Il ... Leggi su mediagol

