Bastia Umbra: arrestati tre giovani per la morte del 24enne investito dopo una rissa (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte del 24enne di Spoleto picchiato e poi investito da un'auto in una rissa scoppiata a Bastia Umbra nelle prime ore di Ferragosto. Per loro l'accusa ipotizzata è di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. I giovani, residenti tra Bastia ed Assisi, erano a bordo sull'auto che ha travolto la vittima. Il duello davanti alla discoteca Il giovane è morto dopo che due gruppi di giovani si erano affrontati in un parcheggio nei pressi della discoteca Country Café. Ad avere la peggio è stato il 24enne spoletino che, ancora ... Leggi su agi

