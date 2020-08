Atalanta, trovato il sostituto di Castagne: dallo Standard Liegi è in arrivo Vojvoda (Di sabato 15 agosto 2020) L'Atalanta vuole rinforzi in vista della nuova stagione che vedrà l'undici di mister Gasperini impegnato nuovamente in campionato e in Champions League. A riguardo si muove parecchio il ds Giovanni Sartori che ha messo nel mirino Mërgim Vojvoda, 25 anni, esterno destro nato in Germania, ma di nazionalità kosovara e cittadinanza albanese, oggi allo Standard Liegi. Il mercato belga è fra i più seguiti dall'esperto dirigente nerazzurro che ha già trovato l’accordo economico con il giocatore, ora serve un’intesa con il club belga, che per Vojvoda chiede almeno 6 milioni. L’Atalanta conta di abbassare le sue pretese, per assicurarsi l’esterno destinato a coprire la casella che sarà lasciata vuota da ... Leggi su itasportpress

