Ascolti TV | Venerdì 14 agosto 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Come Sorelle Nella serata di ieri, venerdì 14 agosto 2020, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 I Delitti della Foresta Nera ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Into the Storm ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Mystery in Paris ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 X Factor – Il Sogno segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Fratelli di Crozza Classic ha raccolto .000 spettatori con il ... Leggi su davidemaggio

sailornoora : Gli ascolti sono assolutamente stabili considerando che il venerdì è il giorno con maggior concorrenza. L’episodio… - Rosy72mex : @cristinascat10 Come darsi la zappa sui piedi.. Abbiamo sempre detto che la gente non era ancora andata in vacanza… - patty75443750 : @GiudiceRosy Mi sono rtwttata ieri sera perché leggevo che nessuno aveva avuto il coraggio di mettere gli ascolti d… - patty75443750 : Non è che mi rtwtto spesso anzi mai.. Li ho messi gli ascolti di venerdì ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… - mariagraziafusa : RT @Rosy72mex: Le ignoranti che pensano di offendere, si sono fermati alla foto dove c'era scritto ci vediamo lunedì 17 ????eppure il mio pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop