Allergie alimentari da non sottovalutare (Di sabato 15 agosto 2020) Si parla sempre più spesso di intolleranze alimentari, additate come responsabili di sintomi come stanchezza, dolori addominali, mal di testa. Ma che cosa s’intende per intolleranze alimentari? Facciamo chiarezza con la dott.ssa Stefania Milani, specialista in Allergologia e Immunologia clinica, ... Leggi su ecodibergamo

giornaledelcibo : Il dottor Corradi ci illumina su alcune false credenze in merito alle intolleranze alimentari ?? - chaomanu_ : Menomale che non ho allergie alimentari perché, conoscendomi, se le avessi mi dimenticherei di non mangiare alcune cose e starei male. - tatiana_tsimba : ??Perché scegliere una dieta personalizzata? ??Perché è una dieta elaborata basandosi sull’età, sesso, altezza, peso… - carlozanolini : @agostinomela 1/2 È dagli anni ‘80 del secolo scorso che mi interesso di intolleranze/allergie alimentari soprattut… -

Ultime Notizie dalla rete : Allergie alimentari Allergie alimentari da non sottovalutare - EcoDiBergamo.it - Rubriche EcoDiBergamo.it - La salute, Bergamo L'Eco di Bergamo Allergie alimentari da non sottovalutare

Che differenza c’è tra intolleranza alimentare e allergia alimentare? «L’intolleranza alimentare è dovuta all’incapacità dell’organismo di assorbire un alimento per motivi differenti. Si verifica attr ...

Allergia alla Cannabis: è possibile?

Quando si fuma Cannabis non è raro qualche occasionale colpo di tosse, così come è comune che gli occhi arrossiscano o si secchino leggermente. Se però il disagio smette di essere temporaneo o diventa ...

Che differenza c’è tra intolleranza alimentare e allergia alimentare? «L’intolleranza alimentare è dovuta all’incapacità dell’organismo di assorbire un alimento per motivi differenti. Si verifica attr ...Quando si fuma Cannabis non è raro qualche occasionale colpo di tosse, così come è comune che gli occhi arrossiscano o si secchino leggermente. Se però il disagio smette di essere temporaneo o diventa ...