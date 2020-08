Alex Meret, il futuro è incerto: la Roma propone uno scambi di portieri (Di sabato 15 agosto 2020) Alex Meret, il futuro è incerto: la Roma propone uno scambi di portieri. Pau Lopez offerto come pedina di scambio Alex Meret vuole giocare, ormai … L'articolo Alex Meret, il futuro è incerto: la Roma propone uno scambi di portieri proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Il Mattino – Napoli, avanza il nome di Sirigu: il giocatore piace a Gattuso: Il M… - ilnapolionline : Galli: 'La difesa non aiuta nè Meret nè Ospina. No al prestito di Alex' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Idea scambio portieri: Pau Lopez al Napoli ed Alex Meret alla Roma - 19claudio84 : @ADeLaurentiis non faccia l’errore di cedere @Meret_Alex : abbiamo vinto la #coppaitalia grazie a lui. Deve essere… - infoitsport : Gazzetta - Gattuso preferisce Ospina a Meret: il Napoli ha già scelto il sostituto di Alex -