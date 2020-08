Acerbi è un muro: eletto miglior difensore per contrasti vinti in Europa (Di sabato 15 agosto 2020) Francesco Acerbi è risultato essere il miglior difensore per la percentuale di contrasti riusciti in Europa secondo WhoScored Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è diventato nelle ultime due stagioni un vero e proprio punto di riferimento per la retroguardia biancoceleste al punto di guadagnarsi persino un posto nella Nazionale allenata da Roberto Mancini. Secondo i dati riportati da WhoScored, il giocatore ex Milan è inoltre risultato essere il miglior difensore per la percentuale di contrasti riusciti (90,8%) nei cinque maggiori campionati europei. Dietro di lui vi sono Gabriel del Lille (85.4%) e Alexander Djiku dello Strasburgo (85.2%). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

