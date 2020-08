15 agosto: in Fvg 194 positivi (+7), 15 nuovi contagi (Di sabato 15 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 194 (7 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 2 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 15 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.499: 1.428 a Trieste, 1.075 a Udine, 761 a Pordenone e 232 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.957, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 184. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

