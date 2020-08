Traffico Roma del 14-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente rallentamenti in viale del Muro Torto all’altezza di via Veneto in direzione di piazzale Flaminio raccomandiamo le dovute attenzioni sulla restante rete viaria cittadina non si registrano impedimenti di rilievo tutto tranquillo sul Raccordo Anulare e consolari giornata di partenze per molti vacanzieri e primi rientri in città in questo venerdì 14 di agosto ad agevolare gli spostamenti l’assenza dei mezzi pesanti mezzi pesanti che erano Fermi sull’intera rete viaria Nazionale Salvo casi autorizzati dalla legge dalle 16 alle 22 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Tedesco-Di Majo scoppia la pace. Csp navetterà i crocieristi

Autorità Portuale e Comune a braccetto per la gestione del trasporto dei crocieristi diretti o provenienti da Roma che vogliono utilizzare il bus per il collegamento con la stazione. Francesco Maria d ...

"Ztl allargata, il centro sarà più attrattivo"

Sperimentazione ztl serale e nel week end: c’è chi ‘dice sì. A fronte delle tante polemiche di commercianti e residenti, ci sono anche ‘voci fuori dal coro’, che esprimono parere favorevole all’attual ...

