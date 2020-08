Sylvester Stallone vende il suo SUV personalizzato ad un prezzo da capogiro (Di venerdì 14 agosto 2020) Sylvester Stallone ha venduto la sua automobile personalizzata, un lussuoso SUV targato Cadillac, dopo averci percorso appena 1.609 km: ecco a che prezzo. Poche settimane dopo essere stato messo sul mercato, il SUV Cadillac Escalade che nel 2019 è stato personalizzato e acquistato da Sylvester Stallone, è stato venduto ad oltre 300.000 dollari. L'interprete e regista di Rocky ha infatti scelto di dire addio alla sua auto speciale, realizzata da Becker Automotive Design, negozio con sede in California specializzato nel produrre veicoli modificati secondo il gusto (ed il patrimonio) dei suoi clienti, spesso grandi celebrità dello show business internazionale. Spiegando il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione, Sylvester ... Leggi su movieplayer

