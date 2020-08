“Si dimetta!” Giletti sotto scorta non usa mezza misure: “Prendere le distanze è un dovere” (Di venerdì 14 agosto 2020) “In un Paese straniero si sarebbe già dovuto dimettere”. Non usa mezze misure Giletti, il giornalista, conduttore televisivo del programma “Non è l’Arena” mandato in onda su La 7, durante una intervista concessa a La Verità. La trasmissione che ha sollevato la questione sulle scarcerazione dei boss mafiosi con ‘la scusa Covid’. “Se non ci fosse stata questa trasmissione sarebbero ancora tutti in libertà o ai domiciliari”, afferma Giletti. Il fatto che Bonafede non si sia ancora espresso in merito alla frase intercettata del boss Graviano che accusava lui e Nino Di Matteo di “rompere la minchia” mentre il ministro della Giustizia “fa il suo lavoro”, è grave. Giletti non si capacita: “Mi sono stupito ... Leggi su ilparagone

Agenzia_Ansa : Bonus, dimissioni e fuori dalle liste i 3 leghisti del Veneto. Annuncio di Zaia sul suo vice Forcolin, Barbisan e M… - AMorelliMilano : #Conte ha mentito agli italiani... Deve delle spiegazioni, ma prima si dimetta. #GovernodellaVergogna… - borghi_claudio : @crickecrock1 @mauroghilardi @Luca_Fantuzzi @FrancoBechis @V4l3g E che vuol dire? Ha un ruolo di governo e si può d… - Alexct9 : @GiuseppeConteIT @ilsecoloxix I 5 stelle hanno sempre detto che quando arrivano gli avvisi di garanzia bisogna dime… - Giuseye3 : RT @GuadagnoRaffae2: Salvini ha detto: il Presidente dell’INPS, Tridico, non è competente, si dimetta. Salvini ha la memoria corta, ditegl… -